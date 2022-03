– Amíg 2010-ben a lakosság valamivel több mint 66 százaléka használta az internetet, addig mostanra ez az arány meghaladta a 90 százalékot – fogalmazott köszöntőbeszédében Dankó Béla.

A város és a térség országgyűlési képviselője elmondta, a kormány jól reagált a digitalizáció jelentette kihívásokra, és komoly fejlesztéseket hajtott végre.

A vezetékes internet kiépítettségének tekintetében tizenegyedik helyen állunk világviszonylatban, és a mobilinternet terén is jó, több nyugat-­európai országnál is kedvezőbb a helyzetünk. Fontos lépésnek nevezte azt is, hogy a kormány az internethasználat áfáját 27 százalékról előbb 18, majd 5 százalékra csökkentette, hogy még inkább erősítse a hozzáférés lehetőségét.

– A digitális világhoz való hozzáférés kompetencianövekedést is jelentett, illetve jelent – tette hozzá.

A kedden átadott létesítmény azért is fontos, mert azoknak is lehetőséget teremt arra, hogy képezzék magukat, akik ezt ­eddig valamilyen oknál fogva nem tehették meg. Az élményközpont erősíti a kompetenciákat, és a munkaerőpiaci kiteljesedést is segíti. Az országgyűlési képviselő kitért arra, hogy a befektetők napjainkban már nem azért érkeznek hazánkba, mert olcsó a munkaerő.

– A képzett szakemberek, a megbízható és nyugodt vállalkozói környezet, a kiszámíthatóság, illetve a biztonság egyre fontosabb tényező

– hangsúlyozta.

Balla Attila, a Digitális Jólét Program (DJP) vállalkozásfejlesztési ügyvezető-helyettese köszöntőjében a tudatosság, a kompetenciák és innováció hármasát emelte ki. Mint kifejtette, napjainkban a gyerekeket nehéz visszatartani a kütyüktől, lényeges ugyanakkor, hogy ezeket az eszközöket tudatosan használják. Hozzátette, a digitális kompetenciák fejlődése fontos irány iparági szereplőktől függetlenül­ is.

– Az élményközpont pedig megtestesíti az innovációt, olyan eszközöket, technológiákat ismerhetnek meg az érdeklődők, amelyek segíthetik a tanulási folyamatot, a különböző iparági technológiák elsajátítását, az esetleges munkahelyváltást. A nyíregyházi és a kaposvári után a békési a harmadik élményközpont, ami megnyílt. Emellett Kecskeméten, Oroszlányban és Veszprémben lesz még ilyen létesítmény – tudtuk meg.

A már működő Digitális Jólét Program Pontok tapasztalatait felhasználva így idén hat vidéki városban létesültek, létesülnek Digitális Tudásközpontok, amelyek felszerelését, kialakítását, szakmai támogatását és koordinációját a Digitális Jólét Program látja el. A hazai beruházások értéke összesen 2,4 milliárd forint. A szakember kiemelte, Békésen a teljesség igénye nélkül robotkutya, robotkar az egyre több iparágban használt 3D nyomtató is elérhető, illetve VR-szoba is rendelkezésre áll. A VR-t elsősorban játéktechnológiaként ismerik, de már az iparban és az orvostechnológiában is használják.



A jövőbe érkeznek a látogatók

– Köszöntöm önöket itt, a jövőben – fogalmazott beszédében Kálmán Tibor. Békés polgármestere elmondta, intézményeik folyamatosan újulnak meg. A Digitális Tudásközpont korábban a helyi civil háznak adott otthont, mostanra pedig kívül-belül megújult, a civileknek hamarosan másutt alakítanak ki központot. A városvezető emlékeztetett arra, hogy a közelmúltban adták át a járási hivatal korszerűsített foglalkoztatási osztályát. A polgármester kitért arra, hogy a kedden átadott intézményben olyan kiváló szakemberek dolgoznak, akik képesek­ bemutatni, hogyan, miként is működtethetők a 21. századi eszközök. Ennek kapcsán kifejtette, várják a fiatalokat, amiről egyeztettek a különböző­ intézményekkel, de az idősebbeket is arra biztatta, hogy keressék fel az élményköz­pontot, ahol számtalan érdekességet ismerhetnek meg.