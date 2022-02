– A kormány és az Európai Unió közötti megállapodás értelmében első körben 120 ezer notebookot szerzett be az állami általános iskolákat és gimnáziumokat fenntartó Klebelsberg Központ, és ezek közül 33 ezret osztanak ki a kilencedik évfolyamos diákoknak – kezdte dr. Malatyinszki Anita, a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium megbízott igazgatója. Elmondta, hogy ők most 89 eszközt kaptak, amelyek közül 69-et juttatnak el a következő napokban a szülőkön keresztül mindegyik kilencedik évfolyamos tanulónak – ezek közül egyet jelképesen átadott a kedden a középiskolában tartott rendezvényen Sipos Péternek –, húsz pedig az intézménynél marad, hogy azokat bármikor bevethessék, ha a szükség úgy hozza. Hozzátette, hogy a notebookokat a diákok addig használhatják a jelenlegi feltételekkel, amíg le nem érettségiznek.

Sorolta, hogy az ingyenesen biztosított csomag a notebook mellett tartalmazza a szükséges kiegészítőket is, így a töltőt, valamint egy egeret és egy táskát. Úgy véli, hogy a készülékek korszerűek, így remekül használhatók tanuláshoz, illetve a mindennapok során is.

A Belvárosi gimnáziumban dr. Malatyinszki Anita megbízott igazgató Sipos Péternek adott át egy notebookot /Fotók: Bencsik Ádám/

Jelezte, hogy a legközelebbi körben a tervek szerint az ötödik évfolyamos diákok kapnak eszközöket, majd a következő években felmenő rendszerben folyamatosan az akkori kilencedikes és ötödikes gyerekek.

Nagy segítséget jelent számukra a notebook, eddig nem is volt ilyen készülékük, csak asztali számítógépük – erről beszélt lapunknak az Andrássy Gyula gimnázium két kilencedikese, Seres Bálint Lajos és Almási Bence, akik a pakkok kibontása után meg is mutatták, hogy milyen eszközt vettek át kedden. Ők is azon 83 andrássys diák között vannak, akik szülei, törvényes képviselői jelezték, hogy szeretnének notebookot.

Szabó László, az Andrássy Gyula gimnázium igazgatója elmondta, hogy felmérték az igényeket, és a visszajelzések alapján a kilencedik évfolyamos tanulók nagyjából felének biztosítanak a következő napokban térítésmentesen notebookot.

Az Andrássyban is sok szülő vette át kedden gyermeke készülékét

Emellett 17 pedagógus jutott hozzá hordozható számítógéphez – akik korábban nem kaptak –, illetve további 48 eszköz az intézménynél marad, azokat például az országos mérések elvégzésénél vethetik be.

Hozzátette, hogy egy-egy notebook piaci ára több százezer forintra rúg, azok megfelelő paraméterekkel rendelkeznek ahhoz, hogy akár a digitális oktatás során is használhatók legyenek, de a kiadott házi vagy projektfeladatok megoldásához szintén remekül szolgálhatnak.

Borítóképünkön két andrássys tanuló, Almási Bence és Seres Bálint Lajos, akik megmutatták, hogy milyen eszközt vettek át