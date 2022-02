Hírportálunk kérdésére hozzátette: a Magyar Falu Program keretében ezért most a 015/3 helyrajzi számú önkormányzati út korszerűsítését tervezik, amely az újszalontai elágazástól egy vasúti átkelőn keresztül egy vállalkozó telepéig tart. A beruházást két ütemben valósítanák meg, most, előbb az újszalontai elágazástól a vasúti átkelőig tennék rendbe az utat 500–600 méteren, majd később felújítanák az átkelőtől a vállalkozásig tartó 300 métert is, és ebben a projektben a vasúti átjáró biztonságossá tétele ugyancsak szerepelne. Hangsúlyozta: az önkormányzati út korszerűsítése azért lenne fontos, mert akkor csökkenhetne a településen átmenő forgalom, és ennek köszönhetően biztonságosabbá válhatna a belterületi közlekedés.