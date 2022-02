A legszolidárisabb mondatot Scholtz Endrétől hallottam a Borozóban: Nem kérek poharat a sörhöz, mert tudom, mennyire nehéz elmosogatni. A kocsmai humor továbbra is verhetetlen. A lottózás miatt is összejönnek évek óta szombatonként az őrsi tagok a hét értékelésére, a nyeremények szét­osztására. Amivel hamar végeznek, ugyanis kettesnél többre sose telt. – Szerintem a garázskocsmák ideje lejárt, ugyanis inkább megveszik az emberek a multiknál az italokat, és otthon fogyasztják el – hang­súlyozta dr. Borka Sándor ügyvéd, őrsvezető. Mi a Borozóban szombat délelőttönként a régi klubhangulatot hozzuk vissza. A megye, az ország különböző pontjairól ülnek be ­hétről hétre törzshelyükre. ­Borka Sándor Battonyáról, Szabó ­Tamás Sarkadkeresztúrról, Kohári Imre Körösladányból, Lovas Tibor és Balogh Tibor Békéscsabáról, Szabó László Debrecenből. Gazsó Mátyás, a Borozó üzemeltetője és Szabó László, az őrs kommunikációs felelőse elmondta, 2016-tól ott vannak a vendéglátó­hely ­falán is. Scholtz Endre készített a tizenhat őrstagról egy festményt. Szabó László hozzátette, Scholtznak nincs őrsi funkciója, őt ­egyszerűen élő legendának hívják. – Nem feltétlenül az ital miatt jönnek be az emberek manapság a vendéglátóhelyekre – hangsúlyozta Uhrin Péter, aki három különböző stílusú vendéglőt működtet Békéscsabán. – A Kakas a csabaiak egyik legrégibb és kedvenc találkozóhelye. A Szünetbe – amit most felújítanak – szívesen járnak egyetemisták, főiskolások. Az Éden a hétvégi szórakozás egyik bázisa. Fennmaradni úgy lehet, hogy a vendéglátós napi rendszerességgel foglalkozik azzal, amit a vendég szeretne. Odafigyelünk a munkatársaimmal arra, hogy a találkozások, beszélgetések mellett a vendégek különféle szórakozási lehetősége is meglegyen a csocsótól a biliárdig. Két békéscsabai férfi bő egy évtizede összegyűjtötte, hogy akkor 166 békéscsabai kocsma üzemelt a megyeszékhelyen. A legjobb nevek között ilyenek szerepeltek: Kétbalkezes, Négydiplomás, Aranyökör, Remény, Töprengő, Sakáltanya, Vákuum. A jaminai Jobb, mint otthon több kocsmanévver­senyen elnyerte a legszellemesebb elnevezést. Ha pedig Töprengő, elgondolkozhatunk azon: hogyan lehetne a kocsmák nimbuszát, találkozóhelyi és klubszerű funkcióját visszaállítani? Válaszolni nem érek rá, mert mennem kell a Gyöngybe a Lencsésin.

Huszonhat állatnevű csehó működött

Mácsai Sándor, a Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör elnöke elmondta, Ivó-napi Csabai Szesztivált többször is tartottak május 19-én. Az egyiken Ki tud többet a szomjatoltóról? címmel kocsmaügyi szellemi vetélkedővel fűszerezték a rendezvényt. Kérdésként szerepelt, hogy hány állatnevű kocsma van Békéscsabán, fel is kellett ezeket sorolni. A vetélkedőn a legtöbbet – 26-ból 15-öt – a Tisza Gábor fémjelezte csapat sorolta fel. Ez nem véletlen, Gábor is kocsmatulajdonos volt, az Arany Oroszlánt üzemeltette.

