A kivitelező január közepén vette át a területet, majd ténylegesen is megkezdődhettek a munkálatok. A minibölcsőde megvalósítására 117 millió forintot nyert a város, ám az építőanyagok jelentős drágulása miatt további forrást – 40 millió forintot – kért és kapott az önkormányzat, amelyhez 7,6 millió önerőt kellett vállalni, így a beruházás összértéke 165 millió forint. A bölcsőde bővítése a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert pályázati forrásból valósulhat meg. – A beruházás a tervek szerint november 30-ig készül el, reményeink szerint a gyermekek jövőre már igénybe is vehetik – mondta Baráth Lajos polgármester. – A minibölcsőde építését az indokolja, hogy az elmúlt két esztendőben nyolcvanöt gyermek született Csorváson – tette hozzá. A kisvárosban jelenleg egy 24 férőhelyes bölcsőde működik, amely azonban – hála az enyhén emelkedő születési létszámnak – szűkös, a szülők részéről további igény merült fel a férőhelyekre. A minden követelménynek megfelelő új épület az óvoda új intézményegységeként működik majd. A minibölcsőde kialakítása után a szakszerű és minőségi minibölcsődei szolgáltatás ellátásához elengedhetetlen eszközök beszerzésére is lehetőség nyílik.