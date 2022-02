– Teljes mértékben kiborultam – indította hétfőn este 7 órakor kezdődő élő Facebook videóját Ásós Géza. Az előzményekről elmondta, 2021 novemberében megkereste egy újságíró, aki készített vele egy interjút azzal, hogy az egy országos lap mellékletében jelenik majd meg. A Kira vendéglő vezetője átolvasta az írást, azt rendben találta, nem sokkal később talán meg is jelent. Hétfőn reggel ugyanakkor számára is váratlanul több telefonhívást kapott békéscsabai barátaitól, akik azt kérdezték, hogy beszállt-e, miért szállt be a politikába. Tőlük tudta meg, hogy a hétvégén megszórták Békéscsaba postaládáit egy erősen kampányjellegű kiadvánnyal, amelyben két oldalon szerepel a vele készített korábbi írás. Ásós Géza elmondta, a róla szóló cikk korrekt, ugyanakkor a lap hemzseg a politikától, erőteljes hangnemben bírálják benne a kormányzó pártot és annak Békéscsaba és környéki országgyűlési képviselőjét.

– Egész délelőtt fát vágtunk, dolgoztunk, mert egy kis telephelyet fejlesztünk éppen, eközben érkeztek a hívások – mesélte Ásós Géza. A barátaimnak is elmondtam, hogy nem adom a nevem ehhez. Évekkel ezelőtt több politikai párttól, több oldalról is kaptam megkeresést, hogy vállaljak politikai szerepet. Akkor is úgy gondoltam, és ehhez most is tartom: nem szeretnék politizálni.

Hozzátette, beszélt a lap főszerkesztőjével, aki neki elismerte, hogy hibázott, bár saját elmondása szerint csak jót akart, hogy még többen ismerjék meg a Kira vendéglőt. Ásós Géza nyomatékosította, hogy a bár a korábbi cikk címét megváltoztatták, magával a riporttal nincs baja, azzal viszont igen, hogy milyen környezetben jelentették meg. – Ha előzetesen tudom, hogy különböző pártok, emberek népszerűsítésére és mások lejáratására akarják felhasználni a riportot, nemet mondok. Tudom, hogy sokan kíváncsiak ránk, de nem szeretném, ha ezt arra használnák fel mások, hogy politikai kampánycikkek olvasására ösztönözzék az embereket – hangsúlyozta. Kifejtette, konzultált ügyvéd barátjával, perelni nem fog, de kérni fogja, hogy lapban tegyék tisztába a történteket. Nagyon sokáig tartott, amíg felépítettem, felépítettünk valamit. Sokáig tartott, hogy elismerjenek, elfogadjanak. Engem nem érdekel, hogy ki milyen pártból jött, csak az a fontos, hogy milyen ember. Szinte minden pártból vannak barátaim, vannak vendégeim. Azt viszont senki ne várja el tőlem, olyan oldalra álljak, amelynek tagjai között voltak, akik évekkel ezelőtt még deportálni akarták a cigányokat.

Ásós Géza nevével szinte pontosan egy éve egy másik ügy kapcsán éltek vissza. Akkor egy olyan Facebook-oldalra került ki a neve a tudta nélkül, ahol elvileg azokat az éttermeket gyűjtötték össze, amelyek a jogszabályok ellenére ki akartak nyitni február elsején. Az étteremvezető megdöbbenve hallotta az információt, hiszen fel sem merült, hogy kinyissanak, és szembe menjenek a koronavírus elleni védekezés lépéseivel. Az már csak hab volt a tortán, hogy még a rendőrség is ellenőrizte, tényleg nem nyitottak-e ki.

– Tíz-tizenkét év alatt sikerült felépítenem, felépítenünk valamit, eszem ágában sem jutna mindezt egy ilyen butasággal lerombolni – fogalmazott akkor hírportálunknak Ásós Géza. Mindig is a cigányság integrációját hirdettem, azt, hogy be kell állnunk a sorba és dolgozni, mint mindenkinek. Ebbe a gondolkodásba nem fér bele, hogy szembe menjek a szabályokkal. A járvány terjedésének megakadályozása számunkra is nagyon fontos, minden előírásnak eleget teszünk ennek érdekében. Eszem ágában nem volt és nem lesz kinyitni, amíg a szabályok ezt nem engedik.

Ásós Géza hangsúlyozta, pontosan ugyanezt gondolja, ugyanezért dolgozik most is.