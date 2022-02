A Körösök Völgye Vitézi Bandérium tagjainak hitvallása, hogy hasznos és fontos mai, felgyorsult világunkban is elődeinkről, hagyományainkról tiszta szívvel megemlékezni, azokat ápolni. Így tesz immáron több mint tíz éve a hagyományőrző és kulturális egyesület minden egyes tagja megyénkben. A közösség a magyar nemzet bátor fiainak – akik az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban küzdöttek, illetve életüket áldozták a hazáért – harcmodorát, kulturális hátterét, viseletét mutatja be. A betyárokét, akik többek között Rózsa Sándor szabadcsapatában harcoltak. A bandérium a napokban Budapesten, a Józsefvárosban tartott hagyományőrző bemutatót, és vitte jó hírét, hírnevét megyénknek. Esztergály Zsófia hangsúlyozta, Lischka Gábort, az egyesület egyik alapító tagját régóta ismeri. Az elnököt rokoni szálak is fűzik megyénkhez, családja innen, Mezőberényből, Békésről, Szeghalomról származik. – Önkormányzatunk csapata benevezett néhány éve az újkígyósi kolbásztöltő versenyre. Itt az örmény disznótoros finomságokat is bemutattuk, valamint felelevenítettük a közös örmény–magyar múltat – hangsúlyozta Esztergály Zsófia. – Az egyik örmény specialitás, az édes májas elkészítésében kértem Gábor segítségét. Ez a töltelékes termék hasonlít a Békésben készített májasokhoz, de raknak még bele mazsolát és almát is az erdélyi örmények. A rendezvényt megelőző nap készítettük el a májast Lischka Gáborék konyhájában. Az elnök elmondta, idei farsangi rendezvényüket a koronavírus-járványra tekintettel rendhagyó módon szabadtéren rendezték meg a hagyományos örmény bál helyett. – Tudtam, mivel foglalkozik a bandérium, és mivel a magyarok mellett örmények is szép számban harcoltak 1848–49-ben, adott volt, hogy rendhagyó módon megemlékezzünk eleink kitartásáról, a magyar hazát építő tetteiről a vidámság mellett – ecsetelte Esztergály Zsófia. Szász Zoltán, a hagyományőrző kulturális egyesület elnöke kiemelte, a felkérést nagy örömmel fogadták el, érezték benne a kihívást is. Kutatómunka, szervezés is megelőzte a szereplésüket. Azon túl, hogy bemutatják a betyárok harci tudását, öltözködését, életvitelét, külön erre az alkalomra kicsit át kellett írni az alap forgatókönyvüket. Magyarul nem értő, a magyar kultúrát nem annyira ismerő, anyaországi örmények is részt vettek ugyanis az eseményen.

Rátaláltak Rózsa Sándor egyik ürményházi születésű barátjára

Szász Zoltán hangsúlyozta, csapatuk tagjai sokat olvasnak utána a betyárok múltjának, a budapesti bemutató is okot adott egy kis kutakodásra. – Kerestük az örmény betyárt a szakirodalomban. Rátaláltunk az ürményházi születésű Kis Bácsira, aki a betyárkirály Rózsa Sándor egyik jó barátja volt – mesélte a Körösök Völgye Vitézi Bandérium elnöke. – Ez még nem feltételezi származását, nem tudjuk örmény volt-e vagy sem. Ám a magyar betyár képe összeforr a szabadságeszménnyel, hiszen az egyszerű emberek szabadságvágyát testesíti meg, így a másik lehetséges és valós kapcsolódási pont ez. Kiss Ernő honvédtábornok a magyar szabadságért adta életét, halt vértanúhalált a császári önkény miatt Aradon, ő örmény származású volt. Egyesületünk célja pedig az is, hogy méltó módon megemlékezzünk mindazon elődökről, akik a nemzetünkért tettek, magyarrá lettek.