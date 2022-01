A két srác még egy váratlan éjjeli kalandba is belekeveredett. A szobához kulcsként egy mágneskártya szolgált, ami a lifthez is belépőt jelentett. Ugyanakkor ők csak a földszint és a saját szintjük között közlekedhettek. Miután a területen nem ajánlották a vezetékes víz fogyasztását, és készletük a végét járta, elindultak a portára vízért. Egy kisebb félreértés miatt az első emeletet nyomták meg, ami miatt egy időre be is szorultak a felvonóba, de a kaland végül jól végződött, kaptak vizet és visszaértek szobájukba.