– A 2021-es költségvetést – most – nézve úgy tűnik, hogy könnyű és sikeres évet zárt Békéscsaba.

– Egyáltalán nem volt könnyű. A költségvetési rendelet megszületését nehéz tervezési időszak előzte meg, mivel a járványhelyzet miatt komoly bevételkieséssel kellett számolnunk. De sikerült egy takarékos gazdálkodást követelő büdzsét alkotni. Intézményeink – így az óvodák, a bölcsődék, a szociális intézmények – működéséhez a források rendelkezésre álltak, és a közalkalmazotti, köztisztviselői munkahelyek megtartása is fontos szempont volt. A kormány júniusban részben kompenzálta a bevételkiesést. Emellett európai uniós és kormányzati forrásokból folytatódtak a fejlesztések. A rendeletben gondoltunk a szociálisan rászorultakra is, valamint folytattuk az önkormányzat által irányított fásítási programot, továbbá számos ifjúságot érintő előirányzat került a költségvetésbe. A város bevételei a vírushelyzet ellenére is jól alakultak, a kiadásaink takarékos felhasználást mutattak. A helyi adókból pedig jelentősen több folyt be a vártnál. A többletbevétel egy részét – 378 millió forintot – közcélokra, többek között fásításra, városüzemeltetési feladatokra csoportosítottuk át.