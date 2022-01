Tanya- és falugondnoki szolgálatot indítanának be, ehhez egy kisbuszt vásárolnának. A jelenlegi jármű sokat futott, és bár most is segítik a támogatásra szorulókat, a szolgálat keretében hatékonyabban működhetne mindez, mind a gyermekek, az idősek, a rászorulók érdekében, legyen szó akár szállításról, akár gyógyszer kiváltásáról. Önkormányzati ingatlan korszerűsítésében szintén gondolkodnak: a könyvtár épületét újítanák fel. Fontosnak ítélik az utak rendbetételét is, most a Petőfi utca két-háromszáz méteres, Tisza-kastélyhoz vezető szakaszának korszerűsítésére pályáznak.