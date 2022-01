Önkéntes tűzoltók 43 perce

Hétezer ember biztonságáért felelnek Füzesgyarmaton

Tavaly is teljesítették a füzesgyarmati önkéntes tűzoltók a kötelezően vállalt 3000 óra készenléti szolgálatot – ismertette Gál Imre parancsnok. Az előző évben 37 alkalommal vonultak. Tizenkétszer tűzesethez riasztották őket, volt köztük lakástűz, de olyan is, hogy autó kapott lángra; emellett huszonötször műszaki mentésben vettek részt, főleg kidőlt fák miatt, ám közlekedési baleset is előfordult.

L. B. L. B.

Tavaly harminchét alkalommal vonultak /Fotó: Füzesgyarmat ÖTE/

Gál Imre elmondta, hogy bővült a vonulási területük, három településen látnak el készenléti szolgálatot. – Füzesgyarmat mellett Kertészszigeten és a Hajdú-Bihar megyei Darvason – összesen tehát 6800 ember tűzvédelméért, biztonságáért felelnek. A három településen túl riasztották őket az előző évben Dévaványára, Szeghalomra és Biharnagybajomra is. Sikeresen teljesítették az éves minősítő gyakorlatukat, így újabb egy évre önállóan beavatkozó egyesületté vált a füzesgyarmati. Hangsúlyozta, a gyakorlat fontos szerepet játszott a cím megtartása mellett abban is, hogy az állomány naprakész tudással rendelkezzen. Hozzátette, a füzesgyarmati önkéntes tűzoltók több közösségi programban vettek részt, például általános iskolásoknak tartottak bemutatót, előadást, a gyerekek érdeklődőek és lelkesek voltak. Jótékonykodtak is, húsz nagycsalád, azaz mintegy 120 helybeli számára készítettek egy tál melegételt, babgulyást, amit házhoz vittek. A hagyományoknak megfelelően év végén az ünnepi fénybe öltöztetett tűzoltóautóval és zenei aláfestéssel végigvonultak a városon, így teremtettek karácsonyi hangulatot. Ezt követően mindenkit meleg teával, forralt borral és mézeskaláccsal vártak, az akciót szívesen fogadták a kisgyermekek és szüleik.

