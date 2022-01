A tavalyi beruházásokról és az idei fejlesztésekről, valamint a közeljövő terveiről dr. Görgényi Ernő polgármester adott tájékoztatást a város kisebb szállásadóit és vendéglátóhelyeit összefogó Gyulai Idegenforgalmi Egyesület közelmúltbeli fórumán.

Dr. Görgényi Ernő kiemelte, az aktív turizmus erősítése érdekében tavaly megújult a Szanazugba vezető, nagyon rossz állapotú Dobozi úti kerékpárút. A rekonstrukció összesen 4154 méteren valósult meg.

Ugyancsak felújították az Almásy-kastély Stefánia-szárnyát, amelyben fogadóteret, báltermet, csemegetárat és látványkonyhát alakítottak ki. Az attrakció az Alföldön egyedülálló, hiszen ezen kívül nincs még egy műemlék-kastélyban lévő bálterem térségünkben, de különleges azért is, mert a 19. századi enteriőr 21. századi gépészettel, hang- és fénytechnikával párosul.

Az előző évben nagyszabású uszodafejlesztés, energetikai korszerűsítés valósult meg a Gyulai Várfürdőben. Fontos és különleges attrakcióként japánkert létesült a Mogyoróssy János könyvtár udvarán a Japánkert Barátok Köre Egyesületnek köszönhetően.

Az idei fejlesztések, beruházási elképzelések kapcsán a polgármester elmondta, az önkormányzat egymilliárd forintot nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kiírásán komplex turisztikai fejlesztésre, melyből a Nagyváradi úti kerékpárút kiépítése, a Ladics-ház fejlesztése és a Százéves Cukrászda fejlesztése valósulhat meg. Utóbbi esetben még dolgoznak a pontos műszaki paramétereken. A Ladics-házban az épület felújítási munkái mellett a tárlat kibővül az eddig a nagyközönség számára még nem bemutatott helyiségekkel, a ház fürdőszobájával és konyhájával, illetve éléskamrájával. A teljesség igénye nélkül családtörténeti hologram, Ladics-zongora installáció, 19. századi polgári fürdőszoba interaktív installációja, 19. századi konyha, illetve kamra fotópont, virtuális hintózás a korabeli Gyulán VR szemüvegek segítségével, vendégcsalogató hologram egyaránt várja majd a látogatókat.

A Gyulai Várfürdő, a gyulai vár és az Almásy-kastély mellett a város legismertebb és legnépszerűbb látványosságai közé tartozik a Százéves Cukrászda.

A város felbecsülhetetlen értékének tartják a Ladics-házat is, amely egyedülálló kiállítóhelye Magyarországnak, hiszen itt egy valódi XIX. századi polgári ház teljes berendezése segítségével láthatják az érdeklődők, hogy hogyan éltek az emberek abban a korban.

A tervek között szerepel gyermek szabadidős élményközpont kialakítása a korábbi alispáni lakban, ami a helyiek és turisták kellemes időtöltését szolgálná.

Pályázatában az önkormányzat a jelenleg funkció nélküli épület felújítását és gyermekparadicsomi funkcióval történő megtöltését vállalta. Ha pályázatuk sikerrel jár, nyári kerti színpadot létesítenének, a gyermekek számára pedig korosztályonként alakítanának ki különböző tereket az épületben. Tavasztól kora őszig a telken belül az udvaron is lehetőség nyílna játszani, illetve a burkolt felületen csoportos foglalkozásokat és színházi előadásokat tartanak majd, amelyek mellett sportolási lehetőséget is biztosítanak a gyerekeknek.

Gyermek-víziparadicsom épül

Dr. Görgényi Ernő polgármester elmondta, már elkezdődött a gyermek-víziparadicsom építése a Gyulai Várfürdőben, ahol egyszerre kétszázan kapcsolódhatnak majd ki. Vízfelülete mintegy 800 négyzetméteres lesz, közel duplája a korábbi létesítményének. Az attrakciót három részre osztják majd. A három éven aluliak spray-parkja tizenöt élményelemmel és tizennyolc gejzírrel fogja várni a legkisebbeket. Az óvodások, a 3-6 évesek számára szintén külön medencerészt alakítanak ki tizenegy élményelemmel. A harmadik rész, az Aquatorony a 6-14 évesek kikapcsolódását szolgálja majd ötvenhárom élményelemmel. Maga a torony tizenegy méter magas lesz, a csúszdákat pedig ehhez a részhez a török Polin Waterparkstól szerzik be. Ez a cég biztosította az AquaPalota csúszdáit is, és most is olyan elemek érkeznek majd Gyulára, amelyekből egész Közép-Európában alig található.