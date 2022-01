Dr. Demkó Attila elmondta, az instabil déli félhold alatt a Nigériától Pakisztánig érő területet nevezi, amelynek valamennyi országában akad valamilyen komoly probléma. Kiemelte, hogy itt a leggyorsabb a népesség növekedése az egész világon. A legtöbben valóban Kínában élnek, de a lakosság számának gyarapodása ott megállt, ahogy például Japánban is fogyatkozó a népesség. A milliókat azonban nem fogják befogadni. Szintén komoly gondként említette, hogy a határok mesterségesek az említett területen.

– Ha valahol a világban, akkor mi Magyarországon tudjuk, hogy mit jelentenek a mesterséges határok – tette hozzá. – Nincs Afrikában olyan ország, amelynek határait ne a nyugati gyarmatosítók hozták volna létre, és Ázsiában sem nagyon akad.

Számos ország emellett csak az olajból él, semmi más terméke nincsen. Az abból befolyó összegekből viszik be az élelmiszert is, csakhogy az olaj ára vélhetően le fog menni, és kérdőjelessé válik a népesség ellátása. Néhány évtizedes távlatban az olaj szerepe pedig teljesen vissza fog esni. A szakember szólt az Iszlám Államról is, amelynek – ahogy fogalmazott – az összes környező civilizációval problémája van, ráadásul az iszlámon belül a síiták és a szunniták között polgárháború dúl, amit pedig a síitákkal tettek az ­Iszlám Államban, ahhoz még egy 18 éves karika is kevés lenne.