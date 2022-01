Tavaly ünnepelte fennállásának negyvenedik évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete, amely annak idején azért jött létre, hogy legyen a mozgásukban akadályozottaknak megfelelő érdekképviselete, és hogy javítsanak az életminőségükön – mondta dr. Ruzsa György. Az elnök hozzátette, egy kis klubként egy szobából indultak, ma már 23 helyi csoporttal és mintegy 9-10 ezer taggal bírnak, valamint több intézményt tartanak fenn. Ezek egyike az egyesület székhelyén, a Kölcsey utcában működő Napraforgó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola (EGYMI). Az elnök elmondta, hogy

szakembereik a születéstől kezdve végeznek szűréseket, hogy lássák, a kicsik fejlesztésre szorulnak-e. A korai fejlesztést a pedagógiai szakszolgálat végzi, 2-3 és 5-6 év közöttiek számára. Az óvodában olyan gyerekekkel foglalkoznak, akiknek gyógypedagógiai és egyéb támogatásra van szükségük.

Az iskolában pedig olyan fiatalokat fogadnak­, akik a hagyományos keretek közé nem férnek be, akiknek speciális fejlesztésre van szükségük. Hangsúlyozta, az eredeti cél is az volt, hogy komplex ellátást biztosítsanak a gyerekeknek. A kiváló szakembereknek hála – akik a legkorszerűbb fejlesztéseket végzik, a legmodernebb módszerekkel dolgoznak – nem csak mozgásukban korlátozott gyermekekről gondoskodnak. A fiatalok között vannak autizmussal élők, értelmi, hallás- és látássérültek is. Állandó jelleggel mintegy száznegyven gyermeket látnak el, de ennél is több családdal vannak kapcsolatban.