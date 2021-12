Az akció szervezője, önkormányzati képviselő elmondta, bár már korábban is hívtak életre hasonló kezdeményezést, ilyen formában első alkalommal bonyolították le a programot.



– A gesztus legfőbb célja, hogy segítsük a nehezebb helyzetben élőket, illetve a rászorulókat karácsony előtt. Bízom benne, hogy az érintett családok és a gyermekek ünnepét kicsit szebbé tudjuk tenni ezzel a lehetőséggel – tette hozzá Szabó Károly, akitől megtudtuk, hogy a fenyőket az önkormányzat gyulavári kirendeltsége előtt vehették át a rászorulók. Az akció szervezője kitért arra, hogy az egyesület töves fenyőket szerzett be és adott át az érintetteknek.



– Reméljük, hogy mindenki, aki csak teheti, az újévben elülteti a fákat, amelyek megfakadnak majd, így maguk a városrészek is tovább szépülhetnek. A programmal a környezettudatosságot is népszerűsítettük – fogalmazott Szabó Károly.