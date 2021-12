1 / 15

20211215 Békéscsaba Dobozokban sorakoztak a tartós élelmiszerek, valamint a tisztító- és fertőtlenítőszerek Jaminában, az evangélikus egyházközség imaházában, a karácsonyi angyalok főhadiszállásán. A Bonnyai Sándor által életre hívott kezdeményezés keretében a beérkezett felajánlásokból csütörtökön állítottak össze az önkéntesek rászoruló gyerekeknek és családoknak egységcsomagokat, amelyeket karácsony előtt célba is juttatnak. A családoknak szóló, 10 ezer forint értékű pakkok többek között lisztet, cukrot, étolajat, tésztát, mosó- és fertőtlenítőszert, a gyerekeknek készültek pedig például fogkefét, fogkrémet, szappant, no meg csokoládét tartalmaztak. Bonnyai Sándor elmondta, idén is számos iskolai, munkahelyi, sport- és egyházi közösség csatlakozott a pár hete meghirdetett akcióhoz, és örömteli volt számára, hogy pont az adományozók érdeklődtek, hogy lesz-e ebben az évben is jótékonysági kezdeményezés, ami szerinte nagy szó és erőt ad a folytatáshoz. Érkeztek felajánlások nemcsak Békéscsabáról és Békés megyéből, hanem az ország minden szegletéből, sőt külföldről is, összességében mintegy 4 millió forint értékben. Az adományokat Jaminában raktározták. Hozzátette: tavaly 250 családi és 450 gyerekeknek szóló csomag készült, idén ezt a rekordot túlszárnyalták. Hozzátette: természetesen karácsonykor fontos a játék- és a ruhaadomány is, de igyekeztek most is figyelembe venni a családok szükségleteit, ezért gyűjtöttek tartós élelmiszert, illetve tisztító- és fertőtlenítőszereket, hiszen ezek hatalmas segítséget jelentenek. Az adományokból jut Békés megyébe – családok átmeneti otthonaiba, állami gondozásban élő gyermekeknek, illetve szociális munkások révén több településre –, valamint akkor, amikor a határon való átjutás is engedélyezett lesz, összehoznak egy második karácsonyt