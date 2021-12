Fülöp Csaba (Szövetség Békéscsabáért) jelezte: bizonyos vállalkozások jövőre is csak 1 százaléknyi iparűzési adót fizetnek majd, illetve a gépjárműadó sem fut be a városi kasszába. Egyelőre nem tudni, hogy kap-e kompenzációt az önkormányzat, erre tavaly kétszer is volt példa. Szerinte a helyi adóbevételek tekintetében lehet annál többet tervezni jövőre, mint ahogy azt tették idén, és kiemelte: lényeges, hogy legyenek apró, lakossági igényeket kiszolgáló kommunális fejlesztések.