Ismét eredménytelenné nyilvánították a helyi közforgalmú autóbuszközlekedési közszolgáltatásra kiírt, öt évre szóló pályázatot, amelyre egyedül a Volánbusz jelentkezett. A pályázati anyagot az Inter Tan-ker Kft. is megvásárolta, ám pályázatot végül nem adott be. A Volánbusz a szolgáltatás elvégzésére 2022-ben 419 millió forintot igényelt volna az önkormányzattól, cserébe 21 darab 9,95 év átlagéletkorú járművet állított volna be a teljesítésre. Az előterjesztésben olvasható, hogy a közlekedési társaság a békéscsabai önkormányzattól 2020-ban a "csökkentett pandémiás teljesítmény" miatt 180 millió forintos támogatást kapott, míg erre az évre várhatóan 260-290 milliós támogatási igény jelentkezhet.