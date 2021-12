A környékbeli rendezvényeken az elmúlt időszakban több bemutatkozási lehetőséget kapott. Álma viszont, hogy nagyobb, több látogatót vonzó programokon is elkápráztassa a közönséget, hiszen szerinte akkor több fiatalt tudna megnyerni az olimpiai programba is bekerülő breaktáncnak, többen kapnának hozzá kedvet. Szintén vágya, hogy létrehozzon egy Békés megyei breaktáncos-szövetséget – aminek a nevében is benne lenne a kitartás szó –, ám ehhez társakra van szüksége.

Versenyre készül

Golyó elmondta, most egy nyíradonyi viadalra készül. A versenyek során immár előre el kell küldeni a zenéket, amikre mozog majd, régen elég volt, ha vitt magával egy magnót és berakta a slágert. A zenéket a YouTube-ról szerzi be, illetve azok összeállításában évtizedek óta segít neki Peres János. Naponta általában két-három órát edz. Fontos előtte kellően bemelegíteni, nyújtani és lazítani az izmokat, hogy elkerülhesse a sérüléseket, az izomlázat. Mindent gyakorol, a forgásoktól, a szaltókon keresztül az úgynevezett helikopterelemekig.

A versenyeken három-négy percben kell megmutatnia, mit tud, de vannak párbajok, amelyek addig tartanak, ameddig bírják energiával a felek. A rendezvényeken való fellépései 30–40 percből állnak: mutat egy-két trükköt néhány percben, majd igyekszik a közönség soraiból a fogékony fiatalokat felcsalogatni a színpadra, hogy nekik is megtanítsa azokat.