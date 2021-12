Jakuba János csodával határos módon szabadulásakor haza is hozta, és azt tervezte, hogy nagy méretben megfesti ezeket az alkotásokat. Erre azonban már nem kerülhetett sor. – Az elgyötört arcokat, az embertelen körülményeket ábrázoló grafikákat kiállította nemrég a Gulagban elpusztultak emlékére létrehozott alapítvány az Aranytíz Kultúrházban. Ígéretet kaptunk arra, hogy tavasszal Békéscsabára is ­eljöhetnek a képek. A különleges tárlat helye még bizonytalan, de annyit elárulhatok, hogy témájukhoz illő, rendhagyó történelemórát is ­szeretnénk majd tartani – hangsúlyozta Mészáros Zsuzsa­.