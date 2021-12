A történelemtanár hozzátette, a körgáttól az egykori ifjúsági táborig húzódott az egykori Csaba, mely saját templommal is büszkélkedett. Erre az ősi falura épült rá a mai Lencsési lakótelep, amely tíz- és négyemeletes, valamint kertes házaival, a sok-sok zöldterületével ma is színes képet ad. Kiemelte, az első írásos emlékek 1332-ből kerültek elő: ekkor emelték a városháza előtti szószéket, amely Csaba falunak állít emléket. A díszteremben található egy festmény is, melyen szintén szerepel a dátum. Sőt a katolikus templom egyik színes, tizedszedést ábrázoló üvegablakára is „ráütötték”.

Ugrai Gábor tartott vetítéssel egybekötött előadást a hatalmas lakótelep történetéről /Fotó: Imre György/