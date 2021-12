Kner Albert mind hazánkban, mind Amerikában jelentős karriert futott be, az üldöztetések elől 1940-ban menekült a tengeren túlra. Erdész Ádám a magyarországi pályaszakaszt dolgozta fel, ezt a kötet nagyjából felét jelentő részt már le is fordították angolra. Robert Brooker még dolgozik a saját fejezetein, számos érdekességet talált a család és a hozzájuk fűződő cég levéltárában. Robert Brooker korábban két évet töltött hazánkban, meg is tanult magyarul, és legutóbb szeptemberben Budapesten egyeztetett Erdész Ádámmal.