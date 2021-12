– Testvéreink, férjem, az ő öccse, valamint három gyermekem is a Szent László utcában tanult, rengeteg a családi kötődés. A sógornőm ebédkiosztóként, kisegítőként dolgozott az iskolában, így lehetősége volt arra, hogy az ötvenötödik születésnapomat a tanintézmény ebédlőjében rendezze meg. Úgy léptem be akkor is az épületbe, mintha hazamennék. A nagymamámnál is „velem volt” az iskola: ha kimentem az udvarra teregetni, hallottam a csengőszót, a tanárok, a diákok hangját – tette hozzá.