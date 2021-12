A háziorvos hírportálunknak elmondta, megtisztelő, hogy ilyen elismerésben részesült több kollégájával együtt. Persze nem ez a munkája célja, és nem is egy tudományos fokozatról van szó. Sokkal inkább egy elismerésről az alapellátásban végzett kitartó munkáért, ezért is ítélik csak húsz évnyi tevékenység után oda. Bár jól esik neki, hogy megkapta az oklevelet, ő szeretne továbbra is csak doktor maradni, mert foglalkozásában nem a cím a lényeg.

Dr Ferenczi Attila /Fotó: Imre György/