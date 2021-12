Táplálékot és nyugalmat keresnek

Megkerestük Zuberecz Tibor megyei fővadászt, aki kérdésre válaszolva elmondta, kisebb településeken, de akár a városok külterületein is előfordulnak vadállatok, főként az őzek, a nyulak, a vaddisznók, de a ragadozók, akár a rókák is bejárnak az ember által lakott helyekre. Őzekben ráadásul Békés bővelkedik, nagyságrendileg 40 ezer példány él a megyében: országosan itt található a legtöbb. Zuberecz Tibor szerint az sem véletlen, hogy az állatok egyre közelebb merészkednek az ember által lakott területekhez, és az erdők-mezők, a kinti határvidék helyett a települések közelében maradnak. Kitapasztalták ugyanis, hogy van, amikor nyugalmasabb számukra ez: táplálékot is találnak, ráadásul a mezőgazdasági munkálatok és a -gépek sem zavarják őket.