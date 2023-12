Különleges rendőrségi esetek 1 órája

Hármasban veszélyes: társat keresett, sasszemű csalókat talált a férfi Békéscsabán

Különleges és tanulságos esetei 2023-ben is voltak vármegyénk rendőreinek. A legérdekesebb történetek összegyűjtésében dr. Szombati Andrea, a vármegyei főkapitányság sajtószóvivője segített. Sorozatunk negyedik részéből kiderül, hogy az internetes társkeresésnek és társra találásnak is lehetnek buktató, főleg, ha ott az unokahúg is.

A bankkártyájával egy nagyobb összeget vett le az egyik közeli bankautomatából. Fotó: Illusztrácó: Shutterstock

Egy Budapesten élő férfi tett bejelentés a rendőrségre, mert elmondása szerint egy nagyobb összeget emeltek le a bankszámlájáról, mikor Békéscsabán járt. Elmondta, egy internetes társkereső oldalon ismerkedett meg egy békéscsabai nővel, akit január 23-án meg is látogatott. A nő egy családi házban fogadta, de nem egyedül, hanem egy másik nővel, akit az unokahúgaként mutatott be, és megkérte a férfit, hogy vigye el őket vásárolni. Az üzletben élelmiszert és mosószert vettek, amit a férfi a kasszánál bankkártyával fizetett ki. A nők ekkor megfigyelték, hogy milyen kódot üt be, majd amikor visszamentek a házba, az idősebbik nő az egyik szobában kettesben maradt a férfival. A gyanú szerint fiatalabb társa ekkor kivette a férfi kabátjából a pénztárcáját, és a bankkártyájával egy nagyobb összeget vett le az egyik közeli bankautomatából. Még azelőtt visszaért a házba, mielőtt a társa és a férfi kijött volna a szobából. Mivel a pénzfelvételről a férfi nem kapott értesítést csak másnap vette észre, hogy meglopták. A rendőrök a bejelentés után azonosították a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható békéscsabai nőket, akik ellen csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást.

