A vádbeli időben víz-, gáz-, és központi fűtés szerelőként dolgozó férfi 2017 februárjában végezte el az idős nő tulajdonában álló szabadkígyósi családi ház fűtési rendszerének felújítását. Ennek során beépített egy új földgáz-tüzelésű falikazánt, amelyet rácsatlakoztatott a meglévő fűtési csőrendszerre. Ugyanakkor a régi vegyes tüzelésű kazánt is beépítve hagyta, de a nyitott tágulási tartályt megszüntette, és helyette zárt tágulási tartályt szerelt be, azonban biztonsági szelepet és egyéb szükséges biztonsági szerelvényeket nem épített be.

A férfi a két rendszert összekötötte, és a kazánok választható üzemeltetéséhez egy elzáró golyóscsapot épített be. A beépített golyóscsap azonban sem nyitott, sem zárt állapotában nem volt alkalmas a fűtési víz felforrása esetén a nyomásnövekedés és a robbanás megakadályozására.

A férfi szakmai hibát követett el, mivel a fűtésrendszert szabványtalanul alakította át, amely így baleset- és robbanás veszélyessé vált.

A férfi azzal, hogy a vegyes tüzelésű kazán nyitott tágulási tartályát megszüntette, és helyette zárt tágulási tartályt épített be, súlyosan megszegte a szakmai tűz-, élet- és vagyonbiztonsági szabályokat.

A szabálytalan kialakítás következtében a vegyes tüzelésű kazán 2021 április 8-án a keletkezett gőztől felrobbant, és a közelében tartózkodó idős sértett nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett el, köztük másodfokú égési sérülést és a lábszár- illetőleg a térdkalács törését.

A végtagsérülések nem gyógyultak maradéktalanul; a sértettnél anatómiai és funkcionális károsodás maradt vissza, amely maradandó fogyatékosságként értékelendő.

A járási ügyészség a büntetőügyet előbb közvetítői eljárás lefolytatása céljából felfüggesztette, de a terhelt a közvetítői eljárás során vállalt kötelezettségét – a sértett által kért pénzbeli jóvátétel részletekben történő megfizetését – nem teljesítette, így vádemelésre történt. A járási ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit az ügy iratai alapján, tárgyalás mellőzésével próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélje, határozott időre tiltsa el a víz-, gáz-, és központi fűtés szerelő foglalkozástól, illetőleg kötelezze őt a nyomozás során felmerült, közel 280 ezer forintot kitevő bűnügyi költség megfizetésére.