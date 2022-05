A Békéscsabai Rendőrkapitányság eljárást folytat egy május 7-én történt lopás ügyében. Békéscsabán, az Andrássy úton 9 óra 30 perc körül egy nő egy padon felejtette a pénztárcáját. Körülbelül negyed óra múlva visszament érte, de már nem találta ott. A Békéscsabai Rendőrkapitányság a bűncselekmény kapcsán kéri a felvételen látható férfiakat és nőt, hogy jelentkezzenek! Várják továbbá azok bejelentését is, akik felismerik, vagy felismerni vélik őket. A rendőrkapitányság címe és telefonszáma: Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3., telefonszám: +36/66/523-700. Emellett a két ingyenes, a nap 24 órájában hívható számon, a 112-es segélyhívón és a „Telefontanú” +36/80/555-111-es telefonszámán is lehet bejelentést tenni, az utóbbi elérhetőségen akár név nélkül is - adta hírül közleményében a rendőrség.