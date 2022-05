A nő 2021. május 1-jén visszatért a házhoz, mivel észlelte, hogy az az általa szándékosan okozott tűz folytán nem semmisült meg teljesen, ezért elhatározta, hogy az ingatlant ismét felgyújtja. Így is tett: a bútorokat ismét meggyújtotta, majd távozott az ingatlanból és a vasútállomáshoz ment, ahol a vonatról leszálló édesanyjával közölte, hogy bosszúból felgyújtotta a házat. A szomszédok ismét kihívták a tűzoltókat, akik a tüzet eloltották, de a ház annyira megrongálódott – födémszerkezete és több oldalfala is kidőlt –, hogy használhatatlanná vált. A gyújtogatással okozott 420 ezer forintos kár jelenleg is megtérítetlenül fennáll.

A járási ügyészség a nő beismerése esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában elsősorban arra tett indítványt, hogy a bíróság jelen ügyet egyesítse a nővel szemben garázdaság vétsége miatt folyamatban lévő másik büntetőüggyel, és a nőt végrehajtandó fogházbüntetésre ítélje, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, és kötelezze őt a sértett részre okozott kár megtérítésére.