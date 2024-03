Ágnes elmondta, a prímet a fejes saláta, a piros retek, a kígyóuborka és az újhagyma viszi, ezek hazai termékek, a húsvéti asztal elmaradhatatlan zöldségei. Egyre inkább divatba jönnek a mikrozöldségek, ezek ehető díszítések, például a szendvicseknél.

– Lehet ugyanakkor bármilyen ünnep az évben, a burgonya és a vöröshagyma fogy a legjobban – ecsetelte a zöldségértékesítő. – A hazai ízeket keresik a vásárlók, ugyanakkor vevők a már megjelent különlegességekre is, említhetem a görögdinnyét. Régi megfigyelésem, hogy a terhes nők körében mennyire közkedvelt a dinnye, akár már ilyenkor is nagyon kívánják.

Ágnes a beszélgetés során tanácsokat is adott, hogy mit nézzünk meg például a piros reteknél, a karalábénál, hogy ne legyen fás. A fejes saláta mellett egyre közkedveltebb a jégsaláta, ami tovább el is tart. A spenót is sláger a csabai piacon, már nem csak a régi, napközis főzelék jut az eszünkbe róla, hanem az is, hogy milyen sok módon, milyen finoman elkészíthető.

A gyümölcsöknél az alma örök sláger, de érdekes, hogy a savanykásat jobban viszik, mint az édeset. Ezt ugyanis a süteményekbe is jobban kedvelik a háziasszonyok. Bár itt van a külföldi szamóca, de a hazait már nagyon várják a vásárlók. Addig még létjogosultsága van a mandarinnak és a narancsnak is.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!