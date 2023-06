A projektet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósította meg az önkormányzat és a kormányhivatal 1,3 milliárd forintból, és annak zárórendezvényét pénteken tartották a Csabagyöngye Kulturális Központban.

– A paktum teljesítette a feladatát – hangsúlyozta Opauszki Zoltán, a város tanácsnoka, a projekttel kapcsolatos irányítócsoport elnöke. A cél az volt, hogy teremtsenek lehetőségeket a hátrányos helyzetűek számára, javítsák a foglalkoztathatóságukat, például vezessék vissza a nyílt munkaerőpiacra a közfoglalkoztatottakat. Emlékeztetett: a munkaerőpiaci folyamatokat is megzavarta a koronavírus-járvány, ami kihívást jelentett a program megvalósításában.

Opauszki Zoltán kiemelte: a paktum teljesítette feladatát. Fotó: Licska Balázs

A projekt során együttműködéseket alakítottak ki például vállalkozókkal, civil szervezetekkel, felmérték a keresletet és a kínálatot, képzéseket nyújtottak. Számos munkahelyet teremtettek, ami immár a statisztikákban is megjelenik, hiszen csökkent az álláskeresők száma. Kiemelte, a paktum hozzájárult Békéscsaba és térsége gazdasági fellendüléséhez, a helyiek életszínvonalának növeléséhez.

Pántya Imre, a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának vezetője elmondta, folyamatosan emelkedik a foglalkoztatottság Békés vármegyében, jelenleg 140 ezren dolgoznak. Amíg 2017-ben a a 11 ezer nyilvántartott álláskereső mellett 12 ezer közfoglalkoztatott volt a térségben, addig idén májusra előbbiek száma 10 ezerre, utóbbiaké pedig 5 ezer alá ment.

Egyre nő a munkanélkülieken belül az 50 év felettiek aránya, 40 százalékuk legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Az álláskeresők arányaiban sokan vannak a békési, a mezőkovácsházi és a sarkadi járásban, kevesen pedig a békéscsabaiban, az orosháziban és a szarvasiban.

A 2016 végén kezdődött és most záruló projekt során az alacsony iskolai végzettségűekre, a 25 év alattiakra, a visszatérő kismamákra, az 50 év felettiekre, az inaktívakra összpontosítottak. A megfogalmazott célokat túlteljesítették. A programba csaknem ezer embert vontak be, közülük 454-et juttattak álláshoz a támogatásoknak, a képzéseknek – például dajkákat, nyomdaipari technikusokat, pincéreket és szakácsokat képeztek –, a tanácsadásoknak köszönhetően.

Elmondta: a békéscsabaival párhuzamosan a másik nyolc járásban is zajlott hasonló paktumprojekt, sőt volt egy vármegyei szintű is. A mostani európai uniós ciklusban a tíz helyett egy nagy, vármegyei program indult el és zajlik 2027 végéig a TOP Plusz keretében 4,3 milliárd forintból, amelybe 2333 álláskeresőt vonnak be, fókuszálva például az 50 év felettiekre és azokra, akik foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek.