Férjével vitték sikerre a csabai Bartók Béla vegyeskart

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Elismerésben részesült a közelmúltban Rázga Józsefné. A nyugdíjas zenepedagógussal, akit a hét emberének választottunk, élete meghatározó eseményeiről, a zene fontosságáról és a tanítás szépségéről, jellemet formáló erejéről beszélgettünk.

– Hogyan fogadta az elismerést?

– Csodálkoztam, hogy engem választottak, de nagy örömmel vettem át a díjat. Előtte kérték, írjak egy önéletrajzot, amely – magam is meglepődtem – soha ilyen hosszúra nem sikeredett.

– Én nem tartom különösnek, mert gazdag életpályát tudhat magáénak. Meséljen a kezdetekről, honnan a zene iránti elkötelezettsége?

– Édesanyám a legnehezebb időszakban adott életet nekem Budapesten, 45’ telén, a Tisza mozi pincéjében. Éppen januárban, amikor ott volt a front. A Wekerle-telepen éltünk, a Rákóczi úton, ahol együtt lehetett a család, de a háború borzalmai minket sem kíméltek. Sok nehézséggel szembesültünk, de a közeg, ami körülvett, szerette a kultúrát. Az általános iskolákban zenét is oktattak, egy idős tanárnő kiválasztott engem is, így kezdtem el zongorázni 1951-ben.

– Mikor vált egyértelművé, hogy felnőttként is a zenével szeretne foglalkozni?

– A forradalmi időszakban alapítottak egy kórust, ahol az egyik Kodály-mű, a Lengyel László nagyon mélyen megérintett. Közönség előtt sosem adhattuk elő, de éneklés közben az járta át a lelkem, hogy a zene és kórusvezetés a legjobb dolog a világon. Szerencsésnek mondhatom magam, mert elhivatott, kiváló tanáraink voltak. Ha valakinek kedve és tehetsége volt, bármit megtanulhatott. Jó helyen voltam, jó időben és a zene beszippantott.

– Hogyan került Békéscsabára?

– Érettségi után zongoráztam, szolfézst tanultam, aztán főiskolára mentem. Matematika-ének szakos tanár lettem, évekig általános iskolában tanítottam. A rákosligeti kórusban ismerkedtem meg a férjemmel, Rázga Józseffel, aki akkoriban már zeneiskolai igazgatóként tevékenykedett. Érezte, Pesten nem tud tovább fejlődni, egy különleges szakközépiskolai leánykar létrehozása volt az álma. Először Pécsett próbálkozott, majd Debrecenbe készültünk, de a pályázati lehetőségeket nézve végül Békéscsaba tűnt zeneileg „érintetlen” területnek. Akkor nyugdíjazták Sárhelyi Jenőt, és 1976-ban ideköltöztünk. Az egykori szlovák iskola épületében alapítottuk meg a szakközépiskolát, a férjem tanította a nagyobb, én pedig a kisebb gyerekeket. A régi tornateremből zeneterem lett, de éppúgy vitalitással töltöttük meg, és tartalmas időszak vette kezdetét.

– Amihez a Bartók Béla és a gyulai Erkel Ferenc vegyeskarral „nyúltak”, arannyá változott.

– Még 76’ őszén új alapokra helyeztük az Erkel-kórust és létrehoztuk és a Bartókot is. Versenyt Debrecenben nyertünk először. Később bejártuk az egész világot, felléptünk Székelyföldön, Angliában, Olaszországban és Amerikában. A fúvószenekarunkat egy amerikai menedzser is támogatta, így történhetett meg, hogy amerikai zenész vezényelte az egyik debreceni záróhangversenyt és a San Franciso Opera gyerekkórusa is gyakorolt Békéscsabán.

– Mire a legbüszkébb?

– Talán arra, amit a budapesti tanáraimtól, és amit a gyerekektől tanultam. Az évek során kiforrott bennem egy sajátos technika, melynek segítségével meg tudtam közelíteni a gyerekek lelkét és a tehetségükhöz hozzáadhattam a zenei tudásom. Úgy érzem, nem volt olyan gyerek, aki nálam utálta volna a szolfézst. Számon kértem a tananyagot, de figyeltem a fejlődésüket is. Emellett szép emlékem, amikor Lengyelországban léptünk fel a Chopin-kórussal és a basszus szólam előadásmódja kapcsán megkérdezték tőlem, mi a titok. Csak annyit feleltem, a Kodály-módszer. Vastapsot kaptunk.