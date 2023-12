„2017-ban írtam egy dalt, ami a megszületésétől fogva valami különös hangulatot árasztott felém, amikor végleges formájába került. Még nem tudtam, hogy mit…de azt igen, hogy van benne valami plusz, amivel érdemes foglalkozni. Sokat énekeltem, gyakoroltam mielőtt a színpadon is bemutatkozhatott volna a nagyközönség előtt. Videóklipet is forgattam rá Moszkvában, a Magyar Művész Válogatott tagjainak hathatós közreműködésével. A forgatás előtt ugrott be, hogy mi lenne, ha a dal bizonyos részénél közösen integetnénk a nagy oóoóoó-zás alatt. Kipróbáltuk és azóta minden koncerten együtt integetünk a közönséggel. Budapesten is elég intenzíven integettünk” – emlékezett közösségi oldalán a népszerű énekes.