Az énekes hétfő reggel a Mokka vendége volt, ahol maga számolt be az esetről. Mint mondta, ő is ismerőseitől szerzett tudomást a csalásról. Mint kifejtette, csalók árulnak cukorbetegeknek való állítólagos gyógyszert az ő nevében az interneten, amihez az énekesnek természetesen semmi köze sincs.

A műsorban elmondta, hogy maga is ismerőseitől tudta meg, hogy ilyen aljas módon élnek vissza a nevével. Többen azzal hívták fel, hogy tényleg jó-e az a szer, amiről Hevesi még csak nem is hallott. A hirdetés azt állította, hogy a csodatablettától hihetetlenül megváltozik a szervezet vércukor értéke, a 2-es típusú cukorbetegek pedig akár még meg is gyógyulhatnak.

– Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy semmilyen ilyen termékhez soha nem adtam a nevemet. Ha adnám is, akkor a saját oldalamon lehetne megtalálni – hangsúlyozta az énekes, akit azért is dühít még jobban az eset, mert maga is cukorbeteg. Szerinte csalók mindig ismert arcokat használnak fel a különböző termékeik hirdetésére, ő már egy ügyvédhez is fordult az ügyben, most képi bizonyítékokat gyűjtenek a visszaélésről.

– Ráadásul a fene tudja, hogy miből van ez a szer, lehet, hogy placebo. De lehet, hogy akár halált is okozhat – tette hozzá Tamás.