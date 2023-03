Rákóczi Feri, a Rádió 1 újkígyósi származású műsorvezetője tette ki a Facebook-oldalára egy közös fotóval: „Előhúsvét a két Knyihárral, nagyon köszönjük!” A békéscsabai, kistermelői családi gazdaságot működtető Knyihár Mihály és fia, ifjabb Knyihár Mihály saját termékeikből összeállított bőségtállal toppant be kedden reggel a Rádió 1 budapesti székházába, a Balázsék című reggeli műsor idején. Volt abban füstölt-főtt sonka, tarja, tepertő és természetesen Hungarikum-védjegyes Knyihár-kolbász is.

A Knyihár-féle házikolbász sonkabirodalmában megdolgoztak a gyerekek az ebédjükért

– Ferivel évtizedek óta ismerjük egymást, még gimnazista korukban együtt zenéltek jó ismerőseink gyermekeivel – ecsetelte az idősebbik Knyihár. – Aztán a kolbász is összekötött bennünket, és ez a szál, no meg a barátság azóta is megmaradt.

Ehhez jött még, hogy az ifjabb Knyihár évekig a Rádió 1 műsorvezetője volt Békéscsabán, tehát egy csapatban dolgoztak Rákóczi Ferivel, akit Békésben nagyon sokan csak Pácsó becenevén szólítanak.

Knyihárék közt Rákóczi Feri: ekkora bőségtál érkezett a stúdióba

A sonkából és a kolbászból nem sok maradt, ugyanis a reggeli stáb után az őket követők is jót falatoztak a csabai, előhúsvéti „kosárból”. Knyihárék elmondták, Budapesten is működtetnek üzletet, ott is többször találkoznak Pácsóval.

– Az is összeköt bennünket régóta, hogy segítjük a Lámpás 92 Közhasznú Alapítványt. Feri az igazi patrónusuk, mi besegítünk, és jó kapcsolat alakult ki közöttünk – hangsúlyozta a két Knyihár. – Az alapítvány 30 éve dolgozik azért, hogy lehetővé tegye több száz fogyatékkal élő embertársunk családias környezetben történő lakhatását, foglalkoztatását, művészeti képzését, és rászoruló gyermekek, családok ellátását.

Mindehhez a csabai kistermelő és családja a portékáival járul hozzá rendszeresen, Knyihár-féle házikolbászt, hurkát, cigánkát visznek az otthonok lakóinak. Pácsótól egyébként úgy szereztek tudomást a Lámpás 92-ről, hogy a műsorvezető éppen húsvét előtt kolbászt és sonkát vásárolt náluk az alapítványnak, és ezt Knyihárék megduplázták, ahogyan azóta is teszik.

Most azonban nem ők jártak az alapítványnál, hanem a fogyatékkal élő embertársaik, gyerekek és felnőttek érkeztek hozzájuk Békéscsabára. Ellátták őket húsvéti csomaggal, de jó hangulatban együtt is gyúrták, töltötték a kolbászt.

Ahogy a Lámpás 92-nél írták: „Békéscsabán, a Knyihár-féle házikolbász sonkabirodalmában megdolgoztak Lámikáink az ebédjükért. Misi „bácsi” és Norbi (feketeöves henteskapitány) vezetésével a fél disznóból nagyon gyorsan sült kolbász lett, amit közösen fel is faltunk. Köszönjük, hatalmas élmény volt.”