A Sztárban Sztár leszek! ötödik élő show-jának a végén Jósa Tamás jutott tovább, így a veszélyzónában immár negyedjére álló, békéscsabai Molnár Sanyi számára ért véget a verseny. Köllő Babett mentoráltja – aki Cee Lo Green bőrébe bújva a Kung Fu Fighting című dalt adta elő – könnyek között búcsúzott. Már hazafelé vonatozott Békéscsabára, amikor telefonon utolértük. Elmesélte, mit adott számára a show.

– Amikor az ember már nem ostorozza annyit magát, nem aggódik mindenen, egyfajta érettséget jelez, azt, hogy megtalálta önmagát. Elmondhatom, hogy a verseny során végképp megtanultam erősíteni magam, büszke vagyok, hogy egyedül álltam helyt. Persze, a családom és a barátaim végig mellettem álltak, de a legnagyobb drukkmester én magam voltam – sorolta érzéseit, hozzátéve, annak idején a tánciskolába, a fodrászsuliba is saját elhatározásából jelentkezett, ahogy most a Sztárban Sztár leszek!-be is. Hangsúlyozta, nem vágyik a dicsőségre, hiszen az csak ideig-óráig marad meg. Úgy véli, nem attól lesz valaki erős, hogy a dobogó tetejére állhat, hanem attól, hogy hisz magában, és halad az útján.

– Minden egyes veszélyzóna azt mutatta, még jobban higgyek magamban. Jólesett az emberek kedvessége, bizalma, szavazata. Amikor Tomi jutott tovább, nem sajnálatot láttam az emberek szívében, hanem szeretetet – tette hozzá.

Till Attila, Jósa Tamás és Molnár Sanyi

A jövőbeli tervei kapcsán kiemelte, most igazán kinyílt számára a világ, egyéni zenei pályára készül, legjobb barátja, Kerekes Judit személyében már meg is találta a tökéletes szövegírót. Nagy álma, hogy a budapesti Orfeumban tartson majd lemezbemutató koncertet. A legközelebb a gospel, R&B, soul műfaja áll hozzá, a 80-as évek motívumai meghatározóak számára.

Fodrász karrierje kapcsán elmondta, nagy hirtelenjében nem dobja el, majd körvonalazódik szépen, mire mennyi ideje marad. A zenei pálya mellett tervei közt szerepel, hogy a közösségi oldalon további ének- és tánctartalmakat osszon meg, sőt, segítő platformot hozna létre.

– Akik ugyanabban a cipőben járnak, mint én, a színpadon állnak, művésznek készülnek, azoknak nagyon kell a megerősítés. Szívesen nyújtanék lelki támaszt, fontosnak tartom a figyelem testi-lelki egyensúlyra irányítását. Előbb azonban egy teljes hét pihenő következik Csabán, igyekszem újra rendszert vinni az életembe, saját magamra figyelni.

Kérdésünkre, hol tervezi az életét, elmondta, mára igazi költözőmadár lett, de bárhol otthon érzi magát.

– Nem az a fontos, hol vagyok, hanem hogy mindig önmagam legyek, a mostban éljek – tette hozzá.