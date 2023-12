A színésznőt a Mokkában virágcsokorral is köszöntötték a nagy alkalomból.

Mint a műsorban boldogan mesélte, ez az első év, hogy nagymamaként ünnepelhet.

A művésznő azt mondta, elégedett az életével, de bakancslistáján jó néhány különleges dolog is szerepel még. Nagyon szívesen indulna például a Dancing with the Starsban, és még utazgatni is szeretne - írja a Tények.