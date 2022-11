Bulvár-celeb 2 órája

Kiderült, mit csinál még mindig együtt Rubint Réka és Andrei Mangra

Sokakat meglepett, hogy Rubint Réka és Andrei Mangra estek ki elsőként a Dancing With The Stars harmadik évadának versenyéből, de azóta is szoros a kapcsolatuk.

Andrei Mangra kezét nem engedte el Rubint Réka a kiesés után, sőt, munkát is ajánlott neki, amit a profi táncos szívesen fogadott. Így indult útjára több workshop is, köztük a lady latin, illetve a solo latin táncórák, melyeken mindketten ott vannak. Rubint Réka korábban így beszélt a Borsnak a közös karrierjükről: "Nagyon hálás vagyok a műsornak. Ha nincsen ez a felkérés, nem ismerjük meg egymást, tehát nem találtunk volna egymásra. Egy nagyon jó baráti kapcsolat alakult ki közöttünk, illetve egy mérhetetlen tisztelet egymás irányába. A családom nagyon szereti, a gyerekek, Norbi is. Lesznek táboraim, oda is jön, én is megyek az ő tánctáborába. Mindkettő novemberben lesz. Egy nagyon jó baráti és munkakapcsolat alakult ki közöttünk."

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!