A Dancing with the Stars új, harmadik évadának párosai között ott lesz Kulcsár Edina is, aki Bonyhádi Ferenc profi táncos oldalán fog versenyezni a trófeáért.

A kétgyermekes édesanya körül a válásáról, majd az új szerelméről szóló újságcikkek kavarták fel a hangulatot, így nem csoda, hogy azóta is a középpontban van. Sőt! Edina és G.w.M nemrég elárulták: közös gyermeket is terveznek.

Valószínűleg épp ezért röppent fel a napokban egy pletyka, miszerint a baba már úton is van.

Edina még időben reagált, és elárulta, hogy nem tud a terhességről, akik pedig az orvosi látogatása felől érdeklődtek, azokat felvilágosította, hogy endokrinológusnál járt.

A DWTS új párosainak leleplezését követően a szépségkirálynő is posztolt a hírrel kapcsolatban Instagram-oldalán, ám rövid idő után megjelentek a gonoszkodó kommentek a fotó alatt, ahol a rajongók Edina állítólagos túlsúlyáról vitatkoznak.

Kicsit meg vagy hízva! Le kellene fogyni egy picit, könnyebb lesz a tánc! Jojó-hatás, újra meghíztál. De gondolom, a Dancingre újra lefogysz. Hajrá!

– írták néhányan, míg mások azt üzenték a szépségkirálynőnek, hogy jól állnak neki a pluszkilók.

A legtöbben azonban mégis azok voltak, akik mindenféle megjegyzés nélkül, szeretettel kommentálták a fotót Edina oldalán: