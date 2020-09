Szüretelik a szőlőt, főzik a jó pálinkákat Békésben

Beköszöntött az ősz, és a kertészkedőknek talán ez a legkedvesebb időszaka, hiszen ilyenkor már a kamrában vannak vagy hamarosan oda kerülnek a megtermelt gyümölcsök. Nyersen tárolva vagy befőttként, lekvárként, borként, pálinkaként.

Hankó János, a békéscsabai Stark Adolf Kertbarát Kör elnöke szolgált hasznos szeptemberi tanácsokkal.

– Munkánk gyümölcseként szedjük a szilvát, az almát, a körtét és a szőlőt – mondta. – Lassan, lassan kiürül a zöldségeskert is, így a felszabaduló helyekre lehet vetni az áttelelő salátát, valamint a spenótot, sóskát, ha már tavaszra szeretnénk ezekből. Akik már nem vetnek az idén, tartsák gyommentesen a talajt!

Az elnök hangsúlyozta, a díszkertekben is akad munka, hiszen a növények igénylik továbbra is a gondoskodást, az öntözést. A levirágzott cserjéket most formára vághatjuk, átnézhetjük. – Ideális az idő a füvesítésre, de csak akkor, ha a területet megfelelően előkészítettük – emelte ki Hankó János. – Ilyenkor már a gyomok sem nőnek annyira intenzíven. A meglévő gyepet öntözzük, és ha gyomos, akkor szelektív gyomirtóval permetezve gyommentessé tehetjük. Bátran adhatjuk a tápanyagot is a gyepnek. A virágoskertbe ültethetjük a hagymás növényeket. Gondoljuk át, hogy mit szeretnénk még a kertbe ültetni, hiszen hamarosan itt lesz ennek az ideje. Aki tanácstalan vagy bizonytalan, kérje bátran a szakemberek tanácsát!

Ifj. Nagy Árpád, a békéscsabai Árpád Pálinka főzőmestere kiemelte, a későbbi érésű szilvák (Stanley, besztercei) kicsit helyrehozzák a szezont, mert mennyiségben, minőségben és pálinkakihozatalban is jobbak, mint a korábbi gyümölcsök. Ezeket ugyanis a tavaszi fagy, a szeszélyes időjárás kevésbé viselte meg. A korai szőlőfajtákból is főznek már pálinkát. Az idei gyengébb gyümölcstermés miatt sokan vegyes pálinka mellett döntöttek.