Elmaradt a várt téli csapadékmennyiség

Február első hetei nem kímélték Békés megyét az időjárás szempontjából, hiszen találkozhattunk orkán erejű széllel, jégesővel, ugyanakkor napsütéses 18 fokkal is. A hideg és meleg frontok tehát egymást követik, amit az emberi szervezet és a mezőgazdaság is egyaránt megérez.

Varga Sándor, az Időkép meteorológusa elmondta, az elmúlt hetekben tapasztalt szeles, enyhe időjárás egy szokatlanul erős, nyugatias áramlásnak tudható be. Hozzátette, ez a jelenség februárban egyáltalán nem mondható különlegesnek, csupán a vele párosuló viharciklonok – például a nemrégiben hatalmas széllel Magyarországon is végigsöprő Ciara – erősebbek a megszokottnál. Ennek köszönhetőek a gyakran váltakozó, egymás után érkező hideg és meleg frontok is, melyek az előrejelzések szerint egészen a hónap végéig befolyásolhatják mindennapjainkat.

Adamcsik László, a Csabai Raktárszövetkezet elnöke hangsúlyozta, a földeken a szükséges téli csapadékmennyiségnek a fele sincs meg.

– Míg máskor csak márciusban tudtunk közlekedni a gépekkel a dűlőutakon, addig most egész télen járhatók voltak – ecsetelte az elnök. – Amit a szélsőséges időjárás az elmúlt napokban a belterületen okozott, az a határban nem járt károkkal. Öt-hét milliméter eső esett, ami elenyésző, a borsnagyságú jég sem tett kárt a vetésekben. Ugyanakkor a gyümölcsösökben a jeges zúzmara megmaradt a fákon, és a nagy súly miatt sok helyen letörtek ágak, ami kihat a termésre.

Kitért arra, kétesélyes, hogy ez a februári meleg idő mit jelent majd a búzánál, az árpánál és a repcénél. Jelenleg szép a határ, felgyorsult a növények fejlődése. Ha viszont visszatérnek a komolyabb fagyok – ami februárban, március elején nem kizárható – sérülékenyebbé válhatnak a vetések a fellazult rostok miatt.

Kelemen Mihály, a Csorvási Gazdák Zrt. igazgatósági elnöke megerősítette, hogy csapadékból nem képződött tartalék a tél első időszakában. Ebben az évben pedig területükön átlagosan 47 milliméter esővel kellett beérniük, ami messze elmarad a szokásostól.

– Ennek ellenére a repce megfelelően kelt ki, a búzák, árpák jól bokrosodnak – emelte ki. – Sokkal derűlátóbbak vagyunk, mint az előző év hasonló időszakában voltunk.

Az elnök elmondta, jelenleg a fejtrágyázást végzik. Szólt arról is, sokat alszanak még kint a növények a betakarításig, és azt sem lehet kizárni, hogy az időjárás még kellemetlenségeket okoz, de az tény, hogy eddig jól teleltek át a vetések.