Eljött a téli disznóvágások ideje

A csabai szlovák hagyományokhoz hűen, november 30-án, András napján a kacsa- és a libatort felváltotta a disznóvágási szezon megyénkben. Ez érződik a vásárlásokon is, megnőtt a fokhagyma, a savanyú és a fejes káposzta iránti kereslet. Kolbásztöltésre a sertés vékonybél, valamint a kuláré és a marha vastagbél a legnépszerűbb, de már legalább 25-féle termék van a piacon. Sokan nem disznót vágnak, hanem kilónként 1450–1600 forintért kolbászhúst vásárolnak, és otthon töltenek.

Korim Valéria, a Csabai Kolbászklub ügyvezető elnöke kiemelte, Dedinszky Gyula békéscsabai evangélikus lelkész A csabai kolbász című alapművéhez tartják magukat. Vagyis a disznótori műveleteket két nagy csoportra osztják. Az elsőben a hízó tisztítása és szétbontása történik, a másodikban egymással párhuzamosan haladva különféle élelmiszereket állítanak elő, illetve előkészítik a tartósításra szánt finomságokat.

A jószág vérét lábosba, zománcos vajlingba eresztik, és ebből készítik el reggelire a hagymás vért. Van, ahol sóval elkevergetve a véres hurka alapanyagának félreteszik. Közben begyújtanak az abálóüst alá, ezzel egy időben lepörzsölik a jószágot, majd vízzel áztatva, késsel kaparják. Ronggyal mossák a jószág kormos bőrét, kefével tisztítják a körmöket.

– A következő művelet a hasítás, a belek, belsőségek kivétele, valamint a fej és a háj eltávolítása. Utóbbiakat nem dobjuk ki, a fejhús, a nyelv abálás után a hurka alapanyagát képezi, a fül jó a köröm, farok mellett a kocsonyába. A hájból kiváló sütemények készíthetők – hangsúlyozta az elnök asszony, akinek édesapja, Laurinyecz András a legtöbb hízót dolgozta fel a csabai látványdisznóvágásokon. – A bontás során kivágjuk a sonkákat, a szalonnát, a csülköt, a körmöt, lefejtjük az oldalast, a karajt. A megmaradó kisebb húsrészeket lebőrözzük, a bőrök egy részét abáljuk, a hurka vagy a disznósajt alapanyagai lesznek. A szalonna egy részét kisütjük, ez a tepertő, és miután ezt kiszedjük az üstből, megmarad a zsír.

A többi szalonna a kolbászba kerül, illetve hagynak belőle sózásra, pácolásra, füstölésre is. A sonka, a csülök, több helyen pedig a megyében az oldalas vagy a tarja is a füstre kerül. A leglényegesebb ugyanakkor a kolbász. A csabaiak négy fűszert, sót, fokhagymát, őrölt pirospaprikát és köménymagot raknak a húshoz. Knyihár Mihály, akinek HÍR-védjegyes a kolbásza, elmondta, a saját hizlalású, nagy súlyú kocából a legfinomabb a kolbász. A kereslet pedig nagy, náluk már az egész család kiveszi a részét a kistermelésből, Knyihár Mihály mellett a felesége és a két gyermeke is. A hentes unokája, a lassan hároméves Lóci is szereti a kolbászt, és ahogy nagyapja fogalmazott, annyit van kolbászkörnyezetben, hogy már kiválthatná a kistermelői papírt.

Ottlakán György gyulai hentes elmondta, ilyenkor, az ünnepek előtt sorban állnak az emberek a kolbászhúsért. Ez örömteli, mert a kolbász népszerűsége nem csökken, ott a helye a karácsonyi asztalon is. Nagyon fontos az alapanyag, hogy a hízó mindegyik húsrésze benne legyen a kolbászban. Aztán jöhet a darált házi pirospaprika, aminek jelenleg három-négyezer forint kilója. A tavaszi fokhagymának – mely a kolbászba kell – kilója sok helyen közelíti az 1300 forintot. Szóval, nem olcsó maga a kolbász-előállítás, de ahogy a csabaiak mondják: egy évre készítik a finomságot.

Hazaszaladt nyársakért

Lugosi Gyula, a Csabai Kolbászklub elnökségi tagja hangsúlyozta, a karácsonyi vásárban is népszerűsítik a helyi terméket. Sőt, a minap, egy hirtelen jött ötletet megvalósítva szalonna- és kolbászsütést is rendeztek a főtéren.

– Nagyon sok család sétál, nézelődik a Szent István téren, és ez adta az ötletet, hogy az utánpótlást is beavassuk a régi csabai disznótorok világába – ecsetelte Lugosi Gyula. – Kolbászkóstoltatás közben több gyermektől is megkérdeztem, mi lenne, ha sütnénk közösen szalonnát és kolbászt a főtéren, az erre alkalmas helyen. Benne voltak, hazamentem nyársakért, és nagyon jó hangulatú este kerekedett.

Reggel kapusznyikát kínáltak

Juhászné Varga Borbála, az idei kolbászkirálynő – vagyis a Csabai Kolbászfesztivál szárazkolbász-versenyének győztese – jó tanácsként elmondta, a kolbásznak való húst ne mossuk meg, mert a végtermék könnyen megromolhat. A húsra tapadt vért minden esetben törölgessük le egy száraz ruhával. Az inas, mócsingos részektől, hártyáktól, porcogóktól darálás előtt szabadítsuk meg a húst, ugyanis ezek nagymértékben rontják az élvezeti értékét. A kolbászbelet langyos vízben tartsuk a felhasználás előtt, mert az rugalmassá teszi, és megakadályozza a bél törését, szakadását. A töltés előtt egy-másfél órával tegyük egy rúdra a beleket, hogy csöpögjenek le.

Sokan már hónapokkal előbb lefoglalják a vágásra szánt hízókat, mert így megismerhetik a tartás és a takarmányozás körülményeit is. A hús, a kolbász ízére is nagyban kihat, hogy mivel etették a disznót. A szlovák disznótorokban reggel a pálinka után kapusznyikával, vagyis káposztáslepénnyel, pogácsával is kínálták a hentest, a bölléreket. A disznótoros ételek közé tartozott a kolbász, hurka mellett a pecsenyka, a kiszelyleves, a szárma, vagyis a töltött káposzta is.