Szép fogásokat ígér Dánfok és Fűzfás-zug

Békés megyében számos különleges horgászterület található. Ezek közül a Dánfoki-Diófás-csatornát és a gyomaendrődi Fűzfás-zugi-holtágat mutatjuk be a működtető Körös-vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) vezetői ­segítségével.

A gyomaendrődi önkormányzat tulajdonában álló Fűzfás-zugi-holtág 2016-ban haszonbérletként került szövetségünkhöz másik hat Körös menti holtággal együtt – tudtuk meg dr. Hunya Miklóstól. A KHESZ elnöke lapunknak elmondta, közülük ez a terület a legfrekventáltabb, amely bármilyen időjárási körülmények között jól megközelíthető.

A szövetség 2018-ban nagyszabású fejlesztésbe kezdett a holtágon, ahol ennek részeként egy országos megmérettetéseknek is helyet adó versenypályát építettek ki az önkormányzattal együttműködve. A beruházás során több ezer köbméter földet mozgattak meg, és félszáz horgászstéget alakítottak ki 2019 tavaszára. A létesítmény ugyanezen év júliusában már az országos női magyar bajnokság három fordulójának is helyet adott. A visszajelzések mind a halfogás, mind a körülmények tekintetében pozitívak voltak, a versenyzők és a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) is kiemelkedőnek nevezte a szervezést, illetve a helyszínt is. A partszakaszt azóta is a KHESZ tartja karban, a pályán pedig szezonban szinte minden hétvégén horgászversenyeket rendeznek. Augusztus 27-től 30-ig négy napon át az országos feederbajnokságot tartják majd a holtágon.

Kérdésünkre dr. Hunya Miklós elmondta, a megmérettetések idejének kivételével természetesen a mindennapi horgászok is használhatják a vizet, amit kiemelten halasítottak, halasítanak a KHESZ munkatársai.

– A halfauna hasonló a többi holtágunkéhoz – ecsetelte. – Ponty, süllő, csuka, balin, keszegfélék, harcsa, amur egyaránt megtalálható a Fűzfás-zugban. A fogási szabályok kicsit szigorúbbak, mint általában. A versenypályák szakaszán a keszegféléket például vissza kell helyezni. A több mint 16 hektáron elterülő holtág népszerűsége ennek ellenére töretlen, más megyéből is gyakran érkeznek vendégek, akik a város számára is bevételt generálnak.

A dánfoki csatornát Nemes Attilával, a KHESZ ügyvezetőjével közösen kerestük fel. A szakember elmondta, a vízterület a Kettős-Körös, valamint az Élővíz-csatorna vízrendszeréhez tartozik.

– Ez a rész a békési önkormányzat tulajdonában áll, és évek óta kölcsönös együttműködés keretében hasznosítjuk – fogalmazott Nemes Attila. – Sporthorgászjellegű horgászvízről van szó, ahol természetesen a Dánfoki Üdülőközpont házirendjét is be kell tartani. A területen mind a KHESZ, mind a különböző támogatott szervezetek gyakran tartanak horgásztáborokat, ami nem is csoda, hiszen az üdülő és a vízterület is kiváló alapot szolgáltat ilyen programok számára.

Az ügyvezető kérdésünkre kiemelte, évről évre jelentős telepítések történnek Dánfokon, a halakat frekventáltan a horgásztáborokra helyezik ki. Emellett a dánfoki kiszélesített csatorna a Kettős-Körösből kapja a vízutánpótlást, ami bőséges halivadékkal is ellátja a vizet. Mindezek együttesen szép fogásokat ígérnek a horgászok számára, amit egyébként a tapasztalatok is egyértelműen alátámasztanak. A Körösökre jellemző keszegállomány, akár kilós dévérkeszeg is gyakran kerül horogra, de ragadozókban is bővelkedik a csatorna, hiszen a szivornyán keresztül biztosított az utánpótlás.

Érdekesség, hogy a három városon, Gyulán, Békéscsabán és Békésen áthaladó Élővíz-csatorna utóbbi városnál kettéágazik. Jobb oldali ága a Dánfokéri-csatorna (Körgát csatorna, Békés 3. csatorna), amiből jobb irányba kiágazik a Diófás-csatorna, amelynek vége a Dánfoki-csatorna a tábor területén. Másik, bal oldali főága, az Élővíz-csatorna, ami Békés város után csatlakozik a Kettős-Körösbe.