A gyógynövények Jolly Jokere, a levendula

A tihanyi levendula szüreten magunknak is szedhetünk a szépséges növényből.

Jövő pénteken, június 21-én nyitja meg képzeletbeli, illatos kapuit a XV. Levendula Fesztivál Tihanyban – írja a likebalaton.

A háromnapos rendezvényen egymást érik a jobbnál jobb programok, de a szedd magad akció már egy héttel korábban, 14-én pénteken megkezdődött.

A levendulában már az ókori görögök és rómaiak is szívesen megmártóztak. Egyiptomban a balzsamozáshoz használták, ennek tuti hatásait még ma is láthatjuk, Angliában pedig a csuklójukra kötözték az emberek a pestisjárvány idején. A feljegyzések szerint, akinek a kesztyűje át volt itatva levendulaolajjal, azoknak a szervezete ellenállóbb volt a pestissel szemben. Fájdalomcsillapító, görcsoldó, nyugtató, idegrendszert erősítő szer. Jó még rüh és moly ellen, ficam gyógyítására, rovarcsípésre és fogfájásra is,

egyszóval a szépséges lila növény mindent tud.

Magyarországon a középkor óta kolostorkerti növényként hivatkoznak rá, főként szerzetesek bíbelődtek vele. Az 1920-as években Bittera Gyula gondolt egyet, és bérelt némi területet a Tihanyi Apátságtól, és levendulát kezdett termeszteni Franciaországból hozott szaporítóanyaggal.

A levendulaföld pár év alatt 100 hektárosra nőtt, és jobb olajat adott, mint a francia őshazában maradt rokonai.

Akkoriban a tihanyi levendulaolajat még a tőzsdén is jegyezték…

Szóval, akinek kedve van, és szívesen szedne a kellemes illatú jolly joker növényből, péntektől egy héten át (természetesen a készlet erejéig) megteheti Tihanyban, a 7117-es út mellett, a Gödrösi elágazónál (GPS: 46.919750, 17.864778).

Gépkocsivezetők, figyelem! A Június 14-i hétvégén, valamint június 22-én és 23-án, szombaton és vasárnap a 71-es főútról a falu felé vezető bekötő út egyirányú lesz, tehát a 7117-es közút (tihanyi bekötőút, a levendulás mellett elvezető út) csak a falu felé lesz járható.