Én még hiszek abban, hogy minden ételnek és alapanyagnak megvan a szezonja. Talán ezért is várom annyira mindig az évszakok váltását. Télen elteltem a "nehéz" ételekkel, egymás után készült a családi konyhákban a húsleves, a töltött káposzta, és a különböző tartalmas egytálételek. A tavasz beköszöntével viszont eljött a könnyedebb harapnivalók ideje, nem is beszélve a friss zöldségekről és gyümölcsökről, amikből már a hazai, szabadföldi is heteken belül az asztalunkra kerülhet. Ilyenkor nem is ennék mást legszívesebben, csak nyers zöldségeket és gyümölcsöket. Előbbiből nagy kedvenc a karalábé és a retek, családi szinten, utóbbiból pedig minden, ami piros: eper, kicsit később a ribizli és a málna. A sornak pedig egészen őszig nincs vége...