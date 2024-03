A munkahelyi problémáit magában éjjel-nappal pörgető, álmatlanságban szenvedő barátom keresett valami nem túl erős gyógyhatású készítményt, ami végre meghozza számára a vágyott édes álmot. Talált is egyet az egyik drogériában, de olyan szinten be volt zárva a kis fémdoboz, hogy nemhogy nyugtatólag hatott volna rá a kis bogyó, csak még idegesebb lett, miközben megpróbálta kibontani. Viszont amikor jó néhány perc után egy késsel sikerült hozzáférnie, már nem is egyet, hanem rögtön kettőt vett be a gyógynövényes bogyóból, hogy tompítsa idegességét. „Lehet, hogy ezeket azért gyártják ilyenre, hogy gyorsabban fogyjanak?” – kérdezte aztán másnap tőlem nevetve.