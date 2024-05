Mindig valamilyen képzőművészeti kiállítással rajtolnak a csaknem három évtizedes múltra visszatekintő Deák-napok az Andrássy gimnázium kollégiumában, és ez kedden sem volt másként. A 10. osztályos szarvasi lány, Tóth-Rigler Emma tíz festményét hozta el, mutatta meg társainak.

Tóth-Rigler Emma alkotásaiból nyílt kiállítás az Andrássy gimnázium kollégiumában. Fotó: Licska Balázs

Első helyezést ért el különleges alkotásával Tóth-Rigler Emma

Elmondta, örül, hogy a középiskolában – bár nem vág profilba – teret engednek a művészeteknek. Ajánlásra tavaly is részt vett az Alkoss szabadon című pályázaton, akkor harmadik helyezést ért el, most pedig övé lett a legjobb alkotás. Az olimpia évében sport témában alkotott, egy úszónőt helyezett a középpontba – mivel ő is úszott –, körülötte pedig különféle sportágakat jelenített meg.

Hozzátette: most tíz képpel érkezett a kiállításra, mindegyikük idén készült. Noha van a sorozatban egy kakukktojás, közel-keleti témákat dolgozott fel, erre utal a használt színvilág.

Tóth-Rigler Emma, Bartolák Anna és Bereczki Márta kollégiumvezető a megnyitón. Fotó: Licska Balázs

Szenvedélyes, izzó színeket használ

A tárlatot Bartolák Anna művésztanár nyitotta meg, aki szerint Tóth-Rigler Emma minden képében van valami csavar. A fiatal művész az alkotásaival kilép a harmadik dimenzióba is. Hozzátette, hogy az ifjú tehetség kolorista, színimádó; szenvedélyes, izzó színeket használ, így pedig egzotikussá válnak a festményei, amelyeken a titokzatosság is megfigyelhető.

Papucsdobálás és ágyneműhúzás

Arról, hogy a Deák-napok keretében kedd délutántól szerda estig milyen programok várhatók, a diákönkormányzatot segítő pedagógus, Kóra Tibor beszélt. Elmondta, hogy főleg sportprogramok zajlanak, de lesznek például szellemi vetélkedők is. Tipikus kollégista versenyszámokban ugyancsak ringbe szállnak a diákok, mint az ágyneműhúzás vagy a papucsdobálás. Úgy véli, a Deák-napok remek közösségépítő program, ami fontos is, hiszen a fiatalok négy éven keresztül egy családként élnek a kollégiumban, ahol szoros barátságok szövődnek.