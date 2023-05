A Föld napjának több mint száz éve testvérünnepe is van; az első Madarak és Fák Napját a kor neves ornitológusa, Chernel István szervezte 1902-ben. A természetvédelem fontossága nem veszített jelentőségéből, sőt ma még inkább ildomos felhívni a figyelmet az élővilág megóvására.

Bere Gyula amatőr fotós tegnap, a jaminai könyvtárban olyan magával ragadó, tömör előadást tartott, mint a régi osztálytanítók. Közelebb hozta a gyerekekhez a madarak világát, tudva, ők még igazán fogékonyak. Hangsúlyozta, a Békés vármegyeiek szerencsések, mert sok itt a vizes élőhely, nem kell messzire utazni ahhoz, hogy bekukkantsunk a vadon sűrűjébe. A békéscsabai bányatavaknál például elcsíphetjük a színpompás gyurgyalagokat, amelyek egyre inkább benépesítik a helyet. Ha olyan szerencsénk van, mint neki, akkor jégmadarat a Csabagyöngye stégjén is hallhatunk koncertezni, annak dacára, hogy előszeretettel olvad be környezetébe. Vendégek lehetünk a halászsas, réti héja, búbosvöcsök, a kakukk "tanyáján", ha megértjük és elfogadjuk, hogy csak a lehető legkisebb zajjal léphetünk a kulisszák mögé. A természet dolgaiba nem avatkozhatunk, de szépségét megláthatjuk, ha akarjuk. A modern felszerelések révén egyre közelebb hozhatjuk a fákat, a madarakat, a vadakat. A "cserkelés", a lopakodás izgalma egészségesebb is, mint a telefonos, pécés játékok okozta adrenalinlöket. A történet, ami "odakint" zajlik, mindig lebilincselőbb: van értelme, van mondanivalója.