A vegán életmód előnyei

Először elég extrém dolognak tűnhet az, ha valaki csak növényi eredetű ételeket fogyaszt, viszont ha jól megtervezzük és odafigyelünk rá, a vegán életmód lehet a legegészségesebb számunkra.

Nem összekeverendő a vegetáriánus és a vegán étrend. Míg az előbbiek csak húst, addig az utóbbiak semmilyen állati eredetű terméket nem fogyasztanak. Igen meglepő, de minden szükséges tápanyagot tartalmazhat a vegán étrend, emellett számos betegség is elkerülhető vele. Csökkenti ugyanis a koleszterinszintet, a szívbetegségek kialakulását, a rákos megbetegedéseket, valamint elkerülhető vele a cukorbetegség és a már kialakult diabétesz is visszaszorítható.

A fentiek mellett sok testi változással is járhat, ha állati eredetű élelmiszerektől mentesen táplálkozunk. Ilyen lehet a fogyás, az egészséges bőr és haj, továbbá enyhíti a kellemetlen testszagot és lehetővé teszi a hosszabb életet is. Az emberek többsége azon aggódik, hogy nem elég laktatóak és energiadúsak ezek az ételek, azonban több orvos is alátámasztja ennek az ellenkezőjét.

Hasznos olvasmány lehet a Kína-tanulmány című könyv dr. T. Colin Cambelltől és dr. Thomas M. Cambelltől, vagy a Miért vegán? című írás Bonifert Annától. Nem hiába választják ezt az életmódot az élsportolók is, mint például a híres teniszezők Serena és Venus Williams, a többszörös világbajnok autóversenyző Lewis Hamilton és a korábbi box világbajnok David Haye. Továbbá nem is gondolnánk, hogy mennyi híresség vált vegánná az elmúlt években. Köztük van Demi Moore, Miley Cyrus és Stevie Wonder is.

Ugyanakkor a világhálón egyre nagyobb mennyiségű cikk, vlog és blog található ezzel az életmóddal kapcsolatban és már receptkönyvek is jelentek meg. Annyira felkapottak lettek ezek az ételek, hogy a különböző gyorséttermi láncok is kiadtak növényi alternatívákat. Fontos tény az is, hogy ezzel az életformával támogatjuk a környezetvédelmet és az állatvédelmet is.