Pénzváltás vagy bankkártya? – Tippek a külföldi kártyahasználathoz

A nyár beköszöntével sokan választanak külföldi helyszínt nyaralási desztinációnak, ezért néhány tippel szeretnénk szolgálni ahhoz, hogy milyen fizetőeszközt érdemes használni az utazás alatt.

A külföldre utazónak több lehetősége is van, ugyanis még itthon az indulás előtt vásárolhat valutát, illetve kint is tud pénzt váltani, valamint tud készpénzt felvenni vagy fizetni bankkártyája segítségével. A valuta vásárlás során érdemes megfontoltan és figyelmesen kiválasztani azt a pénzváltót, ahol a legolcsóbban, azaz a legalacsonyabb eladási áron és a legkevesebb plusz költséggel – rendszerint kezelési költség – kínálják célországunk fizetőeszközét. Pénzváltásnál nincs szükség bankszámlára és bankkártyára, azonban a biztonság szempontjából nem biztos, hogy a legelőnyösebb opció, hiszen fennáll az esélye, hogy bármennyire is vigyázunk, ennek ellenére elhagyhatjuk vagy eltulajdoníthatják pénzünket. További hátránya, hogy a nyaralás után az el nem költött valutát – hiszen előre nem tudjuk pontosan kiszámítani, hogy mennyire lesz szükségünk – vételi árfolyamon el kell adnunk, ami többnyire nem gazdaságos.

Amennyiben rendelkezünk bankszámlával és a hozzá tartozó bankkártyával, elenyésző készpénz mennyiségre lehet szükségünk. A külföldön történő készpénzfelvétel és pénzváltás magasabb költségekkel járhat, ezért érdemes előzetesen érdeklődni a számlavezető bankunknál, illetve célszerű a kinti irodák árfolyamait is előre áttekinteni, hiszen előfordulhat, hogy pénzt tudunk megtakarítani ezáltal. (A legtöbb bank a külföldön történő kártyás fizetésért már nem számol fel plusz költséget, de érdemes utána járni.)

A forint alapú bankszámláról történő fizetés esetén a bank középárfolyamon váltja át például a forintot euróra. Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a devizaárfolyam mindig kedvezőbb a valuta árfolyamnál. Ha deviza elszámolású bankszámlánk van az adott pénznemben, akkor átváltási költség sem terhel minket. A bankkártya előnye, hogy mellőzni tudjuk a készpénzhasználatot, így annak is elejét tudjuk venni, hogy egy marék apróval kell mászkálnunk egész nap.

Mindegyik alternatívának vannak előnyei és hátrányai egyaránt, ezért mindenkinek körültekintően, a saját mérlegelése szerint kell eldöntenie, hogy melyik a számára legmegfelelőbb. A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Iroda szakemberei azt tanácsolják, hogy legyen nálunk az úti költségek fedezéséhez elegendő készpénz mennyiség, de inkább a bankkártyánkat használjuk a fizetésnél.

